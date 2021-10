Rouen. 3000 manifestants, 10 blessés... Le bilan de l'acte IX des gilets jaunes en Seine-Maritime

À 19h30, samedi 12 janvier 2019, la préfecture de Seine-Maritime indique que l'intégralité des manifestations de gilets jaunes dans le département est terminée et dresse le bilan de la journée.

À Rouen

2500 personnes ont manifesté ce matin dans le calme, 1500 cet après-midi avec des affrontements avec les forces de l'ordre, indique la préfecture. 27 personnes ont été interpellées, 22 étaient encore en garde à vue dans la soirée.

Les manifestants ont allumé des feux de poubelle et dégradé du matériel urbain. Les vitres du bureau du procureur au palais de justice ont été brisées. La caserne de gendarmerie Grenier a aussi été caillassée et les vitres de deux logements ont été endommagées.

Côté manifestants, sept personnes ont été blessées. Un fonctionnaire a été blessé au genou par un jet de pierre du côté des forces de l'ordre.

Par ailleurs deux journalistes de TF1 et LCI et leurs deux gardes du corps ont été agressés par des manifestants à la mi-journée. L'un des agents a été transporté à l'hôpital avec le nez cassé. Les journalistes ont été molestés et ont eu leur matériel dégradé. Ils portaient plainte dans la soirée.

Au Havre

1100 personnes ont manifesté dans l'après-midi, toujours selon la préfecture. 22 ont été interpellées et 19 étaient toujours en garde à vue dans la soirée. Deux manifestants ont été blessés.

Les manifestants, là aussi, ont allumé des feux de palettes et de poubelles et jeté des galets sur les forces de l'ordre. Un feu a aussi été allumé à proximité d'une agence du crédit agricole.

Et aussi...

Le rond-point eurochannel à Dieppe a été repris. Une cinquantaine de personnes ont manifesté dans le calme à Fécamp. 100 ont participé à la marche blanche à Gournay-en-Bray pour les 11 gilets jaunes qui ont perdu la vie sur les ronds-points depuis le début du mouvement.

