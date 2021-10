Yvetot. Un député LREM en tournée sur les marchés du Pays de Caux

Le mouvement des gilets jaunes a mis en avant une véritable défiance d'une partie de la population vis-à-vis de leurs élus et notamment des députés. Certains ont reçu des menaces de morts. Pour autant, ils continuent à se rendre sur le terrain. C'est le cas de Xavier Batut, député LREM de Seine-Maritime. Du mercredi 9 au samedi 19 janvier 2019, il fait le tour des marchés de sa 10e circonscription.

• À lire aussi. Un député normand LREM porte plainte pour menaces de mort



Expliquer les réformes

Xavier Batut et ses militants font le tour des marchés et des commerçants de treize villes du Pays de Caux. Des déplacements pour rencontrer les habitants, les écouter et expliquer les réformes du gouvernement.

• BONUS - le reportage Tendance Ouest sur le marché d'Yvetot :



Xavier Batut sur le marché d'Yvetot Impossible de lire le son.

Sur le terrain, même si les mécontents sont nombreux et le disent, le dialogue reste ouvert. Xavier Batut en profite également pour inviter la population à ses vœux qui se dérouleront du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019.

Écoutez Xavier Batut :

Xavier Batut Impossible de lire le son.

Xavier Batut, député LREM de Seine-Maritime. - Gilles Anthoine

Tournée des marchés et des commerçants

• 9 janvier : Yvetot

• 10 janvier : Quincampoix

• 12 janvier : Montville

• 13 janvier : Luneray

• 14 janvier : Cany-Barville

• 15 janvier : Hierville

• 17 janvier : Fontaine-le-Dun, Bacqueville, Longueville, Les Grandes-Ventes et Saint-Saëns.

• 18 janvier : Saint-Valery-en-Caux

• 19 janvier : Doudeville et Yvetot



Les vœux de Xavier Batut

• Lundi 21 janvier – Luneray (salle d'activités à 19 heures)

• Mardi 22 janvier – Saint-Saëns (salle du Vivier à 19 heures)

• Mercredi 23 janvier – Yvetot (salle du Vieux Moulin à 19 heures)

• Jeudi 24 janvier – Montville (salle Evode Chevalier à 19 heures)

• Vendredi 25 janvier – Cany-Barville (salle Daniel Pierre à 19 heures)