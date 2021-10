Hors Normandie. Le prequel de "Game of Thrones" révèle son casting 

HBO a choisi d'engager huit stars en devenir pour épauler Naomi Watts et Josh Whitehouse, têtes d'affiche du pilote du spin-off de "Game of Thrones", écrit par Jane Goldman et le créateur de la franchise littéraire originale, George R.R. Martin.

Il s'agit de Naomi Ackie, Denise Gough ("Guerrilla"), Jamie Campbell Bower ("Sweeney Todd", "Twilight"), Sheila Atim ("Harlots"), Ivanno Jeremiah ("Black Mirror", "Humans"), Georgie Henley ("Le Monde de Narnia"), Alex Sharp ("To the Bone") et Toby Regbo ("Les Animaux Fantastiques 2 - Les crimes de Grindelwald").

Les détails des rôles qu'ils joueront ne sont pas connus. Seul le personnage de Naomi Watts a été divulgué. La comédienne incarnera une charismatique femme du monde qui cache un lourd secret.

Le drame se situera mille ans avant les évènements qui se déroulent dans la série "Game of Thrones". Il retracera la chute du monde.

