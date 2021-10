Hors Normandie. La dernière saison de "Game of Thrones" sera diffusée début 2019

Alors que la saison sept de "Game of Thrones" s'est achevée le 27 août 2017 sur HBO, l'ultime chapitre se prépare dans le plus grand secret. Casey Bloys en a tout de même dit un peu plus ce mercredi, à l'occasion d'une rencontre avec la presse dans le cadre de la Television Critics Association.

La saison huit sera composée de six épisodes disponibles au public entre janvier et juin 2019. Concernant l'intrigue, le président des programmes de HBO est resté muet sur ce que l'on pouvait attendre des prochaines aventures de Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) et Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

Il a également confirmé qu'un pilote d'un spin-off de la série avait été commandé, l'histoire se passant mille ans avant les évènements de "Game of Thrones". "On commence tout juste à rechercher le réalisateur et le directeur de casting", a révélé Bloys qui espère que le pilote sera tourné l'année prochaine.

