Saint-Saëns. Camping-car contre voiture : 4 blessés dont un grave en Seine-Maritime

Trois blessés légers et un blessé grave, c'est le bilan d'un face-à-face entre deux véhicules sur la D1029 à Saint-Saëns en Seine-Maritime, dimanche 30 décembre 2018.

Un camping-car et une voiture sont entrés en collision vers 12 h 50. Un couple de Britanniques se trouvait à bord du camping-car. Un homme de 70 ans a dû être désincarcéré et transporté gravement blessé à l'hôpital de Rouen. Une femme de 67 ans a été plus légèrement touchée mais elle aussi transportée à l'hôpital.

Dans l'autre véhicule se trouvaient deux personnes qui ont été légèrement blessées et elles aussi conduites au CHU de Rouen.

25 pompiers et 4 ambulances

La circulation a été coupée le temps de l'intervention des secours.

Au total, 25 pompiers, quatre ambulances, deux véhicules de désincarcération, le SMUR, la direction des routes et la gendarmerie ont été mobilisés sur cet accident.

