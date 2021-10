L'accident s'est produit vers 5h du matin, sur la route des Essarts aux Grandes-Ventes près de Dieppe (Seine-Maritime) ce jeudi 30 mai 2019.

Un adolescent âgé de 16 ans a perdu le contrôle de son deux-roues. Il a terminé sa course, lui et son engin, contre un arbre. Six sapeurs-pompiers sont intervenus pour le secourir.

Ses blessures jugées graves, il a dû être héliporté par Dragon 76 jusqu'au CHU de Rouen.