Sées. À Sées, réveillon en jaune pour la Saint-Sylvestre

Ils sont mobilisés depuis le samedi 17 novembre 2018 et ils préparent leur " Acte 7 ", pour le samedi 29 décembre 2018. Mais à Sées (Orne), certains qui ont déjà passé le réveillon de Noël le lundi 24 décembre 2018 avec leur Gilet jaune, se préparent à récidiver le 31, pour celui de la Saint-Sylvestre. S'ils ne filtrent plus la circulation, il est important de rester mobilisés et visibles, expliquent-ils.

Cabane et braséro

Un braséro réchauffe (un peu !) leur cabane, érigée là depuis qu'ils ont été expulsés du rond-point, situé quelques centaines de mètres plus loin. Les Gilets Jaunes Sagiens, rejoints par quelques autres venus de communes alentour, sont désormais installés près des feux tricolores de la route départementale 438, devant la gare SNCF de Sées. Ce terrain appartient à la Communauté de Communes, pas à l'État, donc ils ne risquent pas l'expulsion par les gendarmes !

Soutien populaire

Des habitants de la commune ou des automobilistes de passage leur donnent quelques victuailles, ravitaillent en bois pour le feu, et certains donnent même un petit billet pour la cagnotte qui permet d'acheter du café… Le groupe qui se relaie à cet endroit est composé d'une cinquantaine de Gilets Jaunes. C'est le dernier dans l'Orne à être encore mobilisé à un endroit fixe et ses membres restent aussi déterminés qu'au premier jour, à l'image de " papy ", leur doyen :

Gilets Jaunes de Sées Impossible de lire le son.

Il va y avoir le réveillon de la Saint-Sylvestre. Puis, pour le dimanche 6 janvier 2019, les Gilets Jaunes de Sées ont invité dans leur cabane leurs collègues Gilets jaunes du Perche, à venir déguster la galette des rois, avant un défilé, dans les rues de la ville…