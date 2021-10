Hors Normandie. Climat: L'affaire du siècle

"Make our planet great again". Les paroles sont belles, les actes moins visibles. Cette constatation ajoutée à l'urgence climatique a poussé artistes et personnalités à lancer le mouvement "L'affaire du siècle". Ils souhaitent attaquer l'état en justice via l'appui de 4 ONG (Greenpeace, Notre affaire à tous, Fondation pour la nature et l'Homme, OXFAM France) et surtout en lançant une pétition qui rassemble déjà près d'un million de personnes. L'objectif est de faire en sorte que l'état respecte ses engagements climatiques. Ces personnalités se servent de leur notoriété afin de toucher un maximum de personnes notamment en diffusant très largement une vidéo qui truste la première place des tendances Youtube et qui compte plus de 5 millions de vus sur Facebook.

Depuis des années les actions (ou inactions) menées par les politiques Français face au dérèglement climatique ne sont pas suffisantes. Si rien ne change la température pourrait augmenter de 5 degrés ce qui serait catastrophique notamment pour l'agriculture et qui obligerait une partie de la population mondiale à migrer. Des agissements similaires ont déjà été menés au Pays-Bas, au Pakistan, en Belgique ou encore au Canada. Pour rejoindre le mouvement signez la pétition en ligne en suivant ce lien https://laffairedusiecle.net/.