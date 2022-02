Musique. Mylène Farmer 2019 Le Film !

Déjà plus de 100 000 réservations, c'est déjà un record. Et ce n'est pas terminé, puisque les préventes ont lieu jusqu'au jour de l'événement.

Initialement prévu dans 300 cinémas, le film sera finalement projeté dans 613 cinémas à travers 18 pays : France métropole et Outre-Mer, Australie, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Canada, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Turquie, Ukraine.

C'est un record pour un artiste français : aucun autre n'a bénéficié à ce jour d'une telle exposition dans les cinémas en France et à l'international.

La diffusion débutera à Nouméa en Nouvelle-Calédonie à 20 h, heure locale. L'Australie enchaînera avec Sydney et Melbourne. Au fil des fuseaux horaires, la diffusion se poursuivra partout à 20 h, heure locale, à travers la Russie, Madagascar, La Réunion et l'Europe de l'Est. Ce sera ensuite au tour des cinémas français de dévoiler le film du concert. Celui-ci traversera le continent américain dans les cinémas canadiens, de Montréal à Vancouver, en passant par les 27 cinémas participants au Mexique. Et 22 heures après le lancement de la première diffusion, le cinéma de Papeete clôturera ce tour du monde cinématographique et musical.

Réservation : pathelive.com ou directement aux caisses et/ou sur les sites web des cinémas participants.

Tarif conseillé : 15€ (séance normale) / 19€ (Dolby Cinéma)

Durée : 128 min

La bande annonce :

A LIRE AUSSI.

Mylène Farmer 2019 Le Film !

Mondial de rugby: précédentes éditions, 7 sur 8 pour les Sudistes

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Les fans plongent dans le noir pour voir le nouveau "Star Wars"

Mondial-2018: derniers rendez-vous, angoisse en Argentine