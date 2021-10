Hors Normandie. La Nintendo Classic Mini pour vous si vous découvrez l'objet mystère

C'est la dernière semaine avant Noël et Tendance Ouest a encore de beaux cadeaux dans sa hotte. Parmi ces surprises se trouve la Nintendo Classic Mini ! Il s'agit d'une réédition de l'ancienne super Nintendo, elle est actualisée avec bien évidemment la possibilité de la brancher sur votre téléviseur via un câble HDMI et elle contient 21 jeux pré-installés.

Vous branchez et vous jouez directement aux grands succès des années 90 comme Super Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda ou encore Final Fantasy. Une découverte pour la jeune génération et surtout de bons souvenirs pour les moins jeunes.

Votre mission sera de mener l'enquête et de trouver l'objet caché entre 9h et 13h en écoutant votre radio Tendance Ouest en semaine. Tom vous apporte différents indices pour vous mettre sur la piste, puis de votre côté une fois tiré au sort, vous passez sur nos ondes pour poser votre question et proposer l'objet auquel vous pensez.

Les inscriptions sont possibles en envoyant le mot code TOM par SMS au 7 11 12 (65 cts+coût SMS). Concernant l'enquête, nous savons que l'objet peut être lumineux et peut avoir un rapport avec Noël.

