Caen. Hockey sur Glace : Caen n'a pas franchit le Mont-Blanc ! 

Le match.

Les Drakkars de Caen (Calvados) auraient pu rêver mieux qu'une défaite 2-3 contre Mont-Blanc ce samedi 15 décembre 2018 pour fêter leur cinquantième anniversaire. Éric Aurard avait pourtant ouvert le score à la 19e minute, permettant aux supporters de lancer près de 1200 peluches sur la glace au profit des enfants l'association Les Fées Papillons, mais Caen se faisait égaliser avant même la pause. C'est ensuite Mont-Blanc qui repasse devant (25e)... pendant quelques secondes à peine puisque Caen égalise sur l'engagement. Le match se ferme alors et Caen enchaîne les erreurs défensives et sombre collectivement. Le but de la victoire des Haut-Savoyards à 5 minutes de la fin n'est que la suite logique de cette deuxième partie de match ratée des Caennais, qui iront chez le leader Cergy-Pontoise samedi prochain.

Les buts

Caen : 19e : Aurard assisté par Reynaud et Cerkovnik (1-0)

25e : Msumbu assisté par Cantagallo et Devin (2-2)

Mont-Blanc : 20e : Coulon assisté par Lazzaroni (1-1)

25e : Aimonetto assisté par Bicha et Leger (2-1)

56e : Bicha assisté par Vepsalainen (3-2)

La réaction.

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "On n'a pas respecté le jeu, donc on perd. Ce n'est pas plus compliqué que ça, on était hors sujet ce soir, on devient une équipe facile à jouer. On va reprendre les fondamentaux et penser à la 8e place avant tout. Quand on gagne on n'est pas les meilleurs et quand on perd on n'est pas les pires, il faut se remettre dans le droit chemin".

La fiche

Caen - Mont-Blanc : 2-3 (1-1, 2-2)

Caen : Papillon (GB, 30 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Mainfray, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Davenel, Colotti, Alvarez

Mont-Blanc : Goy (GB, 22 arrêts), Sanyas (GB), Mermoux, Masson, Bicha, Ranzoni, Jenista, Orset, Croz, Aimonetto, Cocar, Goulon, Chauviere, Rama, Vissio, Tassery, Leger, Vepsalainen

A LIRE AUSSI.

Hockey sur Glace (D1) : Caen renoue avec la victoire contre Dunkerque

Hockey sur glace : Caen poursuit sa série à Nantes

Hockey sur Glace (D1) : Caen se relance en écrasant Marseille

Hockey sur glace (D1) : Les Drakkars de Caen se reprennent contre Cholet

Hockey sur Glace (Division 1) : les Drakkars de Caen malheureux contre Neuilly