Le festival Art Sonic (Briouze) dévoile sa programmation

A l’affiche, beaucoup de groupes que vous ne verrez pas dans les autres fetivals de notre région (ordre de passage pas encore fixé) :

Vendredi 20 juillet:

Suicidal Tendancies, Le pied de la Pompe (avec Guiymo du groupe Tryo et Zeitoun de La Rue Kétanou, et Alee), Dagoba, Sucess, Kanka, Airnadette (comédie musicale déjantée dans le style air-guitar), Hykario…

Samedi 21 juillet:

Groundation, Carmen Maria Véga, Stuck in the Sound, No One is innocent, Danakil, Didier Wampas (formule solo, avec The Bikini Machine), The Toxic Avenger (live), The Decline, Vel vs Propeace Area, Gordon Melon.

… et en découvertes régionales: Goodbye Horses et Nobody’s Straight.

150 « pass festival » sont d’ores et déjà en vente au prix réduit de 30€, sur Digitick. Tarif définitif pas encore fixé, les locations débuteront après que la tête d’affiche du vendredi soit dévoilée (vraisemblablement d’ici quelques jours).

Ecoutez ci-dessous Benoit Loret (photo), le programmateur du festival :