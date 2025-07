Briouze. Clara Luciani, Gazo…Grande fête attendueau festival Art Sonic

Le festival Art Sonic revient à Briouze cet été pour une 28e édition. Plus de 20 000 festivaliers y sont attendus vendredi 18 et samedi 19 juillet pour profiter d'une large programmation aux styles très divers. Clara Luciani, Gazo, Deluxe, Rilès, Ultra Vomit, Bekar, Jahneration, Madam et bien d'autres figurent à l'affiche du plus gros festival de l'Orne.

En plus des deux soirées musicales, des animations sont organisées pendant la journée du samedi sur le camping. Courses de canasson, yoga, stand-up… Deux collectifs ornais ont tout prévu pour bien démarrer la deuxième journée de festival.

Pratique. Programme et billetterie sur festival-artsonic.com.