Le-Havre. Et si les transports en commun étaient gratuits au Havre ?

Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée Nationale a déposé une proposition de loi visant à encourager la gratuité des transports collectifs urbains et périurbains. Jean-Paul Lecoq, député du Havre (Seine-Maritime), lance le débat sur l'agglomération havraise. Il organise jeudi 13 décembre 2018 une réunion publique sur ce thème : " Ici, le transport en commun gratuit, est-ce possible ?"

Écoutez Jean-Paul Lecoq :

Gratuité des transports en commun - Jean-Paul Lecoq Impossible de lire le son.

Un investissement de 18 millions d'euros

Du côté de l'agglomération du Havre, on parle d'une fausse bonne idée. Le passager ne paie que 25 % du coût du transport mais rendre gratuit l'ensemble du réseau coûterait 18 millions d'euros de plus à la collectivité. Une question de choix budgétaire.

Écoutez Daniel Fidelin, vice-président de l'agglomération en charge de la mobilité :

Gratuité des transports en commun - Daniel Fidelin Impossible de lire le son.

Les exemples de Dunkerque et Châteauroux

Jean-Paul Lecoq met en avant les exemples de Dunkerque, Châteauroux ou prochainement Calais. Le député parle également du choix du Luxembourg de rendre gratuit les transports en commun. Le débat sera animé par Maxime Hure, maître de conférences en science politique à l'université de Perpignan et président de l'association " Villes innovantes et gestion des avoirs. L'association a accompagné Dunkerque vers la gratuité.

Réunion publique " Ici, le transport en commun gratuit est-ce possible ? " - jeudi 13 décembre 2018 à 18h à l'ISEL, quai Frissard au Havre. Gratuit