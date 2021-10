Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen reçu six sur sept

Face à une équipe du fond du classement, le SPO Rouen (Seine-Maritime) n'a pas eu à forcer son talent pour prendre les points de la victoire, le mardi 11 décembre 2018. Dans le premier match, Emmanuel Lebesson assume son statut et domine le leader adverse Samuel Walker par trois sets à zéro (11-06, 12-10, 11-09).

Rouen avec sérieux

Ensuite, Robert Gardos fait de même face au Néerlandais Laurens Tromer en s'imposant 3-0 (11-7, 11-5, 12-10). Après la pause, Enzo Angles, concède la seule défaite rouennaise du jour contre un joueur mieux classé que lui, Jiaji Wu Zhang (11-9, 7-11, 11-5, 11-5). Car pour le quatrième match, c'est Robert Gardos, de retour face à Walker, qui se charge de mettre fin à cette rencontre avec une victoire trois sets à deux (7-11, 9-11, 11-6, 11-8, 11-4).

Avec six victoires en sept rencontres, le SPO cumule 18 points et reste à la troisième place du classement. Jura-Morez est juste devant avec 19 points et Hennebont tient toujours la tête avec 20 points. La prochaine rencontre risque de chambouler un peu ce classement puisque Rouen recevra Hennebont, le mardi 18 décembre 2018. Le match aura un enjeu particulier car chacune des équipes a gros à perdre lors de cette prochaine journée.