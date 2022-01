Rouen. Tennis de Table: le SPO Rouen reçoit Istres

Ce mardi 5 décembre, le SPO Rouen recevra le club de Istres au Kindarena pour la 7e journée de Championnat de ProAM.

Un match à enjeu pour les Rouennais

Après leur défaite face à Pontoise, les Rouennais sont descendus dans le classement et sont à égalité avec Hennebont et Chartres, tous à 12 points. Juste derrière, Istres cumule 11 points. Lors de la rencontre de mardi, les Rouennais ne doivent pas se faire surprendre car Istres pourrait passer devant en cas de défaite. Et de l'autre coté, Hennebont et Chartres affronteront respectivement la Romagne (2e) et Pontoise (1er).

Le match de mardi, s'il est remporté par les Rouennais, pourrait leur permettre de faire une belle opération au classement.

Le rendez-vous est donné, mardi 5 décembre 2017, à partir de 19h30 au Kindarena.

