Rouen. Soirée de clôture pour le SPO Rouen Tennis de Table

Pour la 18e et dernière journée de championnat de ProAM de Tennis de table prévue le mardi 14 mai 2019, le SPO Rouen recevra St Denis.

Dernier match pour Lebesson et Angles avec le SPO

Forts d'une série de 3 victoires consécutives, notamment une victoire à l'arraché 3-2 lors de la dernière rencontre face à Hennebont, vainqueurs de l'ETTU Cup, les Coyotes de Rouen vont vouloir finir sur une bonne note. Ils joueront devant leur public contre St Denis, vainqueur 3-2 lors de la rencontre allée.

Cela permettrait à Emmanuel Lebesson et Enzo Angles de quitter le SPO Rouen sur une victoire, devant leur public, toujours acquis à leur combat !

Au classement, pas vraiment d'enjeu pour cette rencontre : à la 6e place avec 35 points (10 victoires pour 7 défaites), le SPO Rouen est hors d'atteinte de St Denis, 7e, et ne pourrait monter en 5e place que si la Romagne et Pontoise échouent 3-0 contre, respectivement, Angers et Hennebont.

