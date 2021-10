Verson. Double accident : l'A84 fermée dans le sens Rennes-Caen

Un accident s'est produit ce lundi 10 décembre 2018 dans la matinée sur l'A84, dans le secteur de Verson (Calvados) entre les échangeurs n°48 "Verson-Saint-Manvieu-Norrey" et n°9 "Porte de Bretagne", mettant en cause un poids lourd transportant des voitures. Le conducteur du conducteur est blessé léger et a été transporté au CHU. Plus tard, un sur-accident entre deux voitures, dans le sens Caen-Rennes, est survenu.

La route fermée

Depuis 15h15, l'A84 est fermée dans le sens Rennes vers Caen au niveau de l'échangeur n°48 "Verson - Saint-Manvieu-Norrey". L'intervention devrait durer jusqu'à 20 heures.

Une déviation a été mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur n°48 "Verson - Saint-Manvieu-Norrey", par la RD147A en direction de Verson et la RD675 pour rejoindre la RN814 (Périphérique sud de Caen) à l'échangeur n°9 "Porte de Bretagne" en direction de Caen.

Une déviation, pour les poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes, est mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur n°48 " Verson - Saint-Manvieu-Norrey ", par la RD147A en direction de Saint-Manvieu-Norrey et la RD9 pour rejoindre la RN13 et la RN814 (BP nord de Caen) à l'échangeur de " RD14 - Carpiquet - Authie " en direction de Caen et de Paris.