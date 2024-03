Caen. Accident sur le périphérique sud : plusieurs heures d'embouteillages annoncées

Six voitures et une moto sont entrées en collision sur le périphérique sud caennais à 16h40 jeudi 14 mars, au niveau de Cormelles-le-Royal et Grentheville. Plus de deux kilomètres de bouchons sont formés sur la voie extérieure. Une heure après, les services de secours étaient toujours place. Il faut prévoir un retour à la normal en début de soirée, selon la Dirno (Direction interdépartementale des routes du nord-ouest), soit plusieurs heures de bouchons pour les usagers, le temps que tout soit déblayé. Seule une voie est encombrée.

Le motard a été pris en charge par les secours, les autres automobilistes, eux, sont indemnes. Le risque de suraccident est fort, un autre accident étant recensé dans le ralentissement, au niveau de Fleury-sur-Orne.