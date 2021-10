Alençon. Tendance Ouest, radio de Normandie

Depuis sa création en novembre 1982 par Benoit et Noëlle Leclerc-de Sonis, la radio normande Tendance Ouest n'a jamais cessé d'émettre. Locale et indépendante, elle entretient depuis 36 ans une grande proximité avec ses auditeurs et partage tout de leur vie quotidienne.

Parce que Tendance Ouest est même un peu plus qu'une radio, toute l'année, elle produit et programme en Normandie des concerts géants " Tendance Live " et des rencontres privilégiées avec les plus grands artistes français et étrangers. Six concerts gratuits ont été produits durant la saison avec plus de 200 artistes (chanteurs et musiciens). Ils ont rassemblé plus 70000 spectateurs.

Tendance Ouest a lancé ses " Rencontres VIP " autour d'un artiste qui offre au public normand un show case et une rencontre unique en exclusivité. Dix-sept " Rencontres VIP " ont été organisés à travers la région avec Louane, Christophe Willem, Calogero, Slimane, MC Solaar, Marc Lavoine, Hoshi, Gauvin Sers, Marina Kaye, Charlie Winston, Agustin Galiana, Léa Paci, Gaëtan Roussel,...

Chaque jour, les équipes de la première radio indépendante de Normandie ont à cœur d'informer et de divertir les habitants de la plus belle région du monde.

Tendance Live Anova numéro 6, le vendredi 18 janvier 2019 - Tendance Ouest

