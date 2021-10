Hors Normandie. Claudio Capéo en concert pour le Tour des Ports de la Manche à Carentan

Un concert gratuit "Music Live" est organisé par Tendance Ouest, le conseil départemental de la Manche, la région Normandie, la mairie de Carentan les Marais et la communauté de communes de la baie du cotentin samedi 6 juillet 2019 à 20h30. Il est organisé dans le cadre du Tour des Ports de la Manche.

Voici le programme de la journée:

De 9h00 à 19h00 : Accueil des concurrents.

Inscriptions définitives et remise des dotations sur le car podium

10h00 : Ouverture du village commercial sur le port jusqu'à 23h00

14h00 : Régate du TOUR DES KID'S dans le bassin de plaisance

18h00 : Remise des prix du TOUR DES KID'S sur le car-podium suivi d'un goûter offert par le Conseil départemental

19h00 : Accueil des concurrents par les élus sur le car podium suivi du Briefing des équipages.

20h30 : Grand Concert public gratuit sur le port de Carentan-les-Marais

Quatre artistes seront sur scène:

HUGO NOGAM

Auteur, Compositeur et Interprète, Hugo Nogam fait partie de la nouvelle vague de compositeurs en vogue de la scène pop urbaine. Originaire de Poitiers et bercé dans la musique depuis tout petit, il fait ses premiers pas en studio à l'âge de 7 ans accompagné de son père. En 2017 il décide de sortir ses premières chansons mais bloqué contractuellement, il patiente et continue de mettre son talent au service des autres. De Black M à Karol G, Ninho, Alonzo, Ridsa.. tous se précipitent à YellowStudio dés que l'envie de composer se fait sentir. Notamment un certain "Dadju". De " Reine " à " Bob Marley " en passant par " Jaloux ", Hugo travaillera sur 17 titres de l'album Gentleman 2.0 qui rencontrera le succès. Mi chanteur mi producteur, Hugo prépare désormais son premier album.

ADRYANAO

KLYMVX

CLAUDIO CAPEO

C'est un artiste incontournable, vraie révélation musicale de ces deux dernières années, il ne quitte plus le paysage musical depuis sa 1ère apparition en 2016 avec son tube " un homme debout " (single de diamant), et depuis, Claudio Capéo enchaîne les succès, ça va ça va (single d'or), Riche (single d'or), ou encore son duo sur Un peu de rêve avec Vitaa (single d'or). Son dernier album s'est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s'est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation. Après une tournée de 2 ans à guichet fermé et un album certifié disque de diamant, Claudio Capéo, toujours armé de son accordéon a sorti en décembre son nouvel album : TANT QUE RIEN NE M'ARRÊTE.

Accueil du public samedi 6 juillet 20196 sur l'esplanade du port, quai de Caligny à partir de 18 h. Parkings gratuits à proximité. Début du spectacle à 20 h 30. Entrée gratuite