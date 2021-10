Caen. Coupe de France : c'est parti pour les cinq clubs normands au 8e tour ! 

AS Villers-Houlgate (R3)- Le Havre AC (L2)

Un des deux "Petit Poucet" en France, l'AS Villers-Houlgate contre les pros du Havre AC, même si la Coupe de France réserve parfois de magnifiques exploits, difficile de penser que les banlieusards deauvillais pourraient renverser les "Ciel et Marine" avec la bagatelle de six division à combler. Seul derby entre normands, cette rencontre aura lieu à Dives sur mer, dans un stade Heurtematte qui devrait être fort garni. La côte TO : Villers 10%, Le Havre 90%

Samedi 8 décembre 2018, coup d'envoi 16h30, à Divers sur mer.

Notre club, Petit Poucet de la #CoupeDeFrance, affrontera le @HAC_Foot qui évolue en Ligue 2 !

Rendez-vous samedi à 16h30 à Dives-sur-Mer pour vivre un moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire du club 💛💚

Grand-Quevilly FC (R1)- GSI Pontivy (N3)

Et si le GQFC allait chercher les 32e de finale ? Rien d'impossible ! Le club du président Hélouin, au coude à coude avec Sotteville pour la montée en N3, dispose de solides atouts pour faire douter un vieil habitué des joutes fédérales qu'est le club breton de la GSI Pontivy. Rien ne sera simple pour les Grand-Quevillais qui auront toutefois, et c'est probablement le plus important, la chance d'évoluer à domicile, dans leur stade du Chêne à Leu si difficile à conquérir. La côte TO : Grand Quevilly : 45%, Pontivy : 55%

Samedi 8 décembre, coup d'envoi 18h00, à Grand-Quevilly

Stade Pontivy (N3)- Avranches US (N1)

Les habitués sont présents au rendez-vous ! Lotis d'un tirage ardu pour leur entrée en matière où ils avaient affronté Granville, les Avranchinais ont franchit ensuite facilement les obstacles et ont bénéficié pour ce tour, d'un tirage très favorable. Sur le terrain de la lanterne rouge du groupe Bretagne de Nationale 3, Avranches devra faire le métier pour être fidèle à son habitude de 32e de finale. La côte TO : Pontivy 35%, Avranches : 65%

Samedi 8 décembre, coup d'envoi 18h00, à Pontivy

CMS Oissel (N2)- FC Metz (L2)

Face au leader de Ligue 2 surpuissant qu'est le FC Metz, le CMS Oissel et son statut de promu en Nationale 2 cette saison n'ont à priori, aucune chance. A priori seulement ! Car quand on évolue en N2, le niveau exigé n'est finalement pas si éloigné que cela pour réussir à tenir en échec une formation professionnelle. Si Oissel n'aura pas la moindre pression, Romain Djoubri l'entraîneur, nous a confié ses attentes : La côte TO : Oissel 30%, FC Metz : 70%

Dimanche 9 décembre, coup d'envoi 13h30, à Oissel.