Avranches. Coupe de France (8e tour) : Pontivy éjecte Avranches et Grand-Quevilly le même soir ! 

Stade Pontivy (N3)- Avranches (N1) : 1-0

En voilà une bien mauvaise surprise qu'ont réservé les Avranchinais aux amateurs de football en Normandie et dans la Manche. Vieil habitué des 32e de finale, le club de Gilbert Guérin ne sera pas dans le chapeau des 64 derniers qualifiés dans la reine des coupes cette saison. Un penalty raté d'entrée par Rabei (7e) puis dans l'autre sens, un seul but signé Kevin Le Sauce en entrée de seconde période et voilà la formation sud-manchoises terrassée, faute de n'avoir jamais su faire parler ses deux divisions de plus. Depuis 2013, la Manche avait toujours un représentant en 32e de finale, ça ne sera pas le cas cette année.

AVRANCHES : Lamonge - Bonenfant, Danger, Dekoké, Baya - Colin (N'Diaye 76e), Michel (Dabo 73e), Boateng (cap), Rabei - Puel, Alouache. Entraîneur : Frédéric Reculeau.

Buts : Stade Pontivy : Le Sauce (49e).

Grand-Quevilly FC (R1)- GSI Pontivy (N3) : 1-2

Tout avait pourtant parfaitement débuté pour Grand-Quevilly. Lancés parfaitement par un but d'entrée de l'incontournable Sidibé (5e), les Normands ont parfaitement géré leur acquis durant le premier acte. Tout s'est malheureusement grippé en début de seconde période, la faute à ... deux anciens joueurs normands, deux anciens joueurs de l'US Granville. Dès le retour des vestiaires, c'est Willem Pierre-Charles qui est venu égaliser pour les Bretons et dix minutes plus tard, c'est le toujours excellent Florian Jégu qui est venu donner un avantage définitif aux siens.





GRAND-QUEVILLY : Lacialle - Mendes, Belabes, Lartisien, Bonami (cap.), Prieuer, Armaoui, Tchoutang, Ba, Sidibé, Diack.

Buts : Grand-Quevilly : Sidibé (5e), Pontivy : Pierre-Charles (48e) et Jégu (58e)