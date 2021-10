Coutances. La crise des gilets jaunes au cœur du message de Noël de l'évêque de la Manche

À quelques jours de Noël, fête catholique traditionnelle, l'évêque de Coutances-Avranches, Monseigneur Laurent Le Boulc'h, a choisi d'évoquer la colère des gilets jaunes dans son message, que nous reproduisons ici en intégralité.

"La contestation confuse et massive des " gilets jaunes " qui frappe durement notre pays est le symptôme d'une profonde frustration populaire. Celle-ci trouve ses racines dans un sentiment d'injustice économique, sociale et culturelle, d'exclusion et de fracture territoriale, et de désarroi devant la complexité de la gouvernance du monde.

Écologie et économie

Depuis longtemps, des économistes prédisent l'échec des systèmes trop inégalitaires. Le message de l'Église engage à rechercher sans cesse la justice et la paix. Depuis "Laudato ‘si", il rappelle qu'il n'y a pas à opposer la souffrance des pauvres et celle de la terre, victimes d'une même logique d'exploitation que nous sommes appelés à quitter pour choisir celle du respect et de la collaboration.

Cette crise est aussi spirituelle. Dans notre société d'hyperconsommation, beaucoup, riches ou pauvres, sont engagés dans un combat incessant pour acquérir plus de ressources et de moyens qui leur permettraient de " bien vivre ", au point que cette course est devenue malheureusement leur vie, les uns parce qu'il leur faut se battre pour garder dignité, les autres parce qu'ils ont perdu le sens de la mesure, tant l'argent est devenu leur idéal. Sans lumière spirituelle, nous risquons de nous perdre dans la seule quête d'un bonheur matériel.

La colère sur internet

La colère gronde. Attisée par le manque de mots et d'écoute, la culture brutale et désorganisée des réseaux sociaux se répand dans les rues. Dans ce contexte, nous nous préparons à fêter Noël. Que la célébration de la naissance de Jésus dans la nuit d'une étable rallume dans notre obscurité l'espérance de la sagesse. Qu'elle renouvelle en tous le sens d'un dialogue humble et vrai, qui serve la vocation des hommes à vivre dans la fraternité, la justice et la paix. Que Noël nous ramène à la source d'une joie que rien ne peut ravir."

Laurent Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches