Fécamp. Fécamp : un concours pour "mettre la roussette à la carte des restaurants"

La roussette était à la fête à Fécamp (Seine-Maritime) mercredi 5 décembre 2018. Ce poisson pêché dans la région était au cœur d'un concours culinaire, Des saveurs et des voiles, organisé par la Chambre de métier et de l'artisanat de Seine-Maritime. Dans la principale salle du Casino de la ville, six binômes de professionnels puis d'amateurs s'affrontaient tour à tour derrière les fourneaux. Leur mission du jour : trouver une recette à la roussette.

• À lire aussi. Fécamp : la Roussette au cœur d'un concours de la Chambre de métiers



Avec ce concours, la Chambre de métier et de l'artisanat voulait mettre en avant ce poisson, produit local mais absent des cartes de beaucoup de restaurants du coin.

Mille et une recettes

Pour ce faire, les cuisiniers ont redoublé d'imagination avec des roussettes poêlées, des ballottines de roussette aux tagliatelles de légumes ou encore des roussettes en croûte de noisette.

Place ensuite à la dégustation, notamment par un jury d'experts, présidé par le chef normand Michel Bruneau. Le chef deux étoiles était ravi d'être présent pour mettre à l'honneur ce poisson oublié : "Quand une région, une ville veut mettre en valeur les richesses du terroir, je me dois de venir, moi et les autres chefs, car si nous, on n'est pas les ambassadeurs, les promoteurs de ce terroir, on va faillir à notre devoir !"

C'est Michel Bruneau, chef étoilé normand, qui présidait le jury du concours. - Noémie Lair

Il est primordial selon lui de redonner à la roussette une place importante car "c'est un des produits qui fait la richesse de notre terroir et c'est à nous de le mettre en valeur". Et pour cela, il compte en premier lieu sur les restaurateurs de la région :

"La mettre à la carte de tous les restaurants" Impossible de lire le son.

Il nous livre aussi sa façon de la cuisiner :

"C'est tout simple mais alors quel régal !" Impossible de lire le son.

De retour à la carte

Ce sont Christophe Paumier, second de cuisine au Casino de Fécamp, et Ayrton Mora, apprenti au CFA de Dieppe, qui ont remporté le premier prix du concours professionnel. Pour ce concours, joué à domicile pour le cuisinier du Casino, le binôme a opté pour un mariage avec des produits normands : beurre, saucisson du Marin, mimolette d'Isigny, vinaigre de cidre, etc. "On a aussi voulu apporter des épices avec une croûte, un petit-beurre café de Paris, légèrement épicé qui rappelle la route qu'on avait en Normandie au siècle dernier, explique Christophe Paumier. Tout avait une histoire, en lien avec le terroir et ça a bien plu." Et ce concours lui donne des idées :

"A voir si on pourra la mettre à la prochaine carte" Impossible de lire le son.

Et il n'est pas le seul à l'envisager puisque c'est aussi le cas du restaurant Chez Nounoute à Fécamp. La Roussette a donc une chance de se faire ou refaire petit à petit une place dans l'estomac et le cœur des Normands.