Rouen. Pizzaïolo et musicien, Tom Delahaye mêle ses passions dans son camion itinérant

La Bruel, la Dutronc ou encore la Voulzy. Une trentaine de pizzas figurent sur la carte du Pizza zik, le camion itinérant mis en place par Tom Delahaye et qui circule dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). Cette carte reflète l'autre passion du jeune trentenaire : la musique. "Je suis batteur et ma compagne, Laura est chanteuse, mais avec notre activité c'est difficile de concilier les deux", explique Tom Delahaye. Aujourd'hui pizzaïolo, il n'a pourtant pas choisi cette voie au départ, s'orientant alors vers un BTS de conception industrielle. "Ça s'est bien passé, mais j'ai tout de suite senti que ce n'était pas pour moi lors du premier stage, se souvient le Cantilien, je n'ai pas envie de rester tout le temps dans un bureau."

Il s'oriente alors vers un métier qui l'a passionné quand il était plus jeune : celui de restaurateur, "j'étais aussi intéressé par les secours quand j'étais plus petit". Tom Delahaye choisi de se lancer à seulement 22 ans alors que "personne dans [sa] famille n'était pizzaïolo". Ce qu'il apprécie dans la pizza, c'est le côté familial, "un produit que l'on partage et que l'on déguste souvent en famille".

Une recette unique

Désormais, Tom Delahaye a envie de se mesurer aux meilleurs pizzaïolos, en participant à la finale du championnat de France de pizza, jeudi 5 avril 2018 à Paris, à l'occasion du salon Parizza. Quelque 140 participants seront présents. Le Cantilien avait fini premier de la pré-sélection régionale de Normandie et organisée au début de l'année à Sotteville-lès-Rouen. "Je concours dans la catégorie classique et je compte proposer la même qualité que celle que je sers à mes clients tous les jours", poursuit Tom Delahaye.

Tom Delahaye Impossible de lire le son.

Le pizzaïolo a tout de même conçu une nouvelle recette, baptisée la Louis Bertignac, en hommage à un membre de sa famille. Tom Delahaye va travailler une nouvelle pâte qui nécessite 48 heures de maturation avec de la farine italienne et du levain naturel. Pour la garniture, "des champignons et de la charcuterie italienne", dévoile le pizzaïolo normand, sans en dire plus. La pizza devrait se retrouver très prochainement sur sa carte : "Il faut la retravailler un peu car les coûts sont actuellement plus élevés".

Si, pour la suite, Tom Delahaye espère terminer sur le podium des championnats de France, le pizzaïolo itinérant réfléchit à ouvrir un restaurant fixe, "tout en continuant à avoir le camion car les clients sont fidèles et comptent sur moi".

Pratique. Pizza zik de 17h30 à 21h30, mardi aux Longs Vallons, mercredi à St Martin de Boscherville, jeudi au quartier Grieu à Rouen et vendredi à Bapeaume. Tél. : 06 73 81 81 99.

