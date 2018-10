Fécamp : la Roussette au cœur d'un concours de la Chambre de métiers

"Il faut trouver une recette pour la Roussette". Jean-Christophe Blondel, attaché technique à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime (CMA 76), résume ainsi l'événement qui vient d'être lancé. Pour la première fois cette année, la CMA 76 propose un concours de cuisine sur le thème "Terre et mer à la fécampoise". Le but est de mettre en lumière le savoir-faire des habitants, des restaurateurs et des pêcheurs locaux et les produits qu'ils utilisent. Rien de tel alors qu'un produit bien de chez nous pour servir de base aux plats confectionnés :

Ce concours est composé de deux catégories, l'une professionnelle, l'autre amateur. Pour cette dernière, il est possible de s'inscrire jusqu'au vendredi 26 octobre 2018. Il s'agit alors d'un binôme comprenant un adulte et un jeune de plus de 12 ans. Quatre binômes se sont déjà inscrits.

Deux chefs reconnus pour entourer les participants

Le concours est parrainé par Pierre Caillet, chef étoilé du Bec au Cauchois à Valmont et présidé par Michel Bruneau, chef normand deux étoiles.

Les finalistes défendront leur plat devant un jury de professionnels puis d'amateurs mercredi 5 décembre au Casino de Fécamp. À la clé, un chèque de 1 000 euros.

Inscriptions pour la catégorie amateur sur cma76./dessaveursetdesvoiles ou 02 32 18 23 14.