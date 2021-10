Le-Havre. Football (Ligue 2, 17e journée) : Le Havre doit repartir de l'avant

Quatre jours après le nul frustrant concédé face à Auxerre (1-1), le HAC retrouve le Stade Océane, mardi 4 décembre 2018, avec la réception de Châteauroux. Avec une seule victoire lors des quatre dernières journées, les Havrais, 9e à six points de podium, traversent une période difficile. Le coach Oswald Tanchot ne s'alarme pas pour autant. " On sort de deux matches de bonne facture, mais il y a eu à chaque fois un grain de sable, une erreur, une mauvaise gestion en fin de match ou en fin de première mi-temps. On est toujours plus fragiles quand la réussite n'est pas avec nous, mais il faut avoir foi en notre capacité à inverser le cours des choses. " C'est un peu compliqué en ce moment ", reconnaît le milieu de terrain Victor Lekhal. " On paye cash nos erreurs. Mais le groupe vit toujours aussi bien. On est toujours aussi solidaire. On y croit encore. "

L'entraîneur havrais en est convaincu : malgré leur manque de régularité, ses joueurs ne sont pas plongés dans le doute. " L'équipe a toujours montré qu'elle savait réagir et qu'elle croyait en elle. Contre Auxerre, on a frappé dix-sept fois au but. Il faut maintenant qu'on soit plus décisif. "

L'heure de Kadewere approche

Et si le déclic venait de Tino Kadewere ? Plus gros transfert de l'histoire du HAC (2,5 M€), l'international zimbabwéen est arrivé cet été en étant blessé (rupture du ligament collatéral du genou gauche). Sa guérison terminée, l'attaquant doit maintenant retrouver ses sensations et le rythme de la compétition pour pouvoir prétendre à une place de titulaire. Mais son heure approche. " C'est toujours délicat de mettre une pression ou une attente trop forte sur un joueur qui revient de blessure ", tempère Oswald Tanchot. " Mais il aura évidemment cette responsabilité de transmettre la confiance en marquant des buts, et de savoir transformer un match nul en une victoire. Sur cette première partie de saison, on n'a pas eu ce bonheur-là. On a beaucoup essayé, mais aucun joueur n'a pris le leadership en attaque. Je suis toutefois confiant concernant la progression de certains, mais il faut aussi que Tino nous apporte ce pour quoi il a été recruté. "

Et pourquoi pas face à Châteauroux, 12e. Méfiance tout de même car les Castelroussins se sont refait une santé depuis la mise à l'écart de Jean-Luc Vasseur et l'arrivée, fin octobre, de Nicolas Usaï au poste d'entraîneur. Ils ont en effet remporté trois de leurs quatre derniers matches de championnat. Les Havrais sont prévenus.