Le-Havre. Football (Ligue 2): Le Havre s'accroche à ses espoirs de play-offs

Le match

Que ce fut dur, mais que ce fut bon ! Face au Paris FC, vendredi 19 avril 2019, le HAC a remporté dans la douleur une victoire indispensable dans la course aux play-offs. Le voilà revenu à quatre points du club de la capitale, toujours 4e, et à quatre points aussi du 5e, Lorient, étrillé sur sa pelouse par Troyes (0-3).

Bazile marque puis rate un penalty

Une grosse demi-heure. C'est le temps qu'il aura fallu aux Ciel et Marine pour se procurer une première occasion. Et quelle occasion ! A la suite d'un centre d'Abdelli remisé de la tête par Bese, Gory voyait son tir contré par Demarconnay (32e). L'attaquant havrais se remettait en évidence une poignée de secondes plus tard, en étant à l'origine de l'expulsion de Kante, coupable d'une obstruction, pas franchement évidente, en position de dernier défenseur (33e). Sur le coup franc qui suivait, Bazile expédiait sa frappe juste au-dessus de la transversale.

Après trente premières minutes sans relief, le match s'animait enfin. Au terme d'une belle échappée sur le flanc gauche, Bazile parvenait, dans un angle pourtant fermé, à faire sauter le verrou de la meilleure défense du championnat (1-0, 38e). Mais cet avantage, le HAC n'allait pas le conserver bien longtemps. Juste avant la pause, et alors qu'il n'avait encore affiché aucune velléité offensive, le PFC égalisait par Perraud, dont le coup franc à ras de terre laissait Thuram sans réaction (1-1, 44e).

Dès la reprise, les Havrais tentaient de reprendre les choses en main face à des Parisiens recroquevillés dans leur moitié de terrain. Déjà héroïque une semaine plus tôt à Sochaux, où il avait signé le premier triplé de sa carrière, Bazile espérait bien prolonger son euphorie du moment. Accroché par Akichi dans la surface, il obtenait un penalty qu'il se chargeait de tirer. Mais sa frappe mollassonne était stoppée par Demarconnay (51e). Le HAC continuait à pousser, mais aussi à vendanger. En l'espace de trois minutes, Gory butait sur Demarconnay (66e), Bazile et Yago se gênaient en voulant reprendre un centre de Ferhat (67e), enfin la tentative de Gueye terminait dans les gants du portier parisien (68e).

Le chef d'oeuvre de Fontaine

A force d'insister, les Ciel et Marine finissait tout de même par faire craquer le PFC. Et de quelle manière ! Après un centre de Gory et une remise de Bain de la poitrine, Fontaine armait une volée d'une pureté exceptionnelle (2-1, 73e). L'éclair de génie qu'il fallait pour entretenir le rêve de décrocher une place en play-offs. Une semaine à deux déplacements attend désormais le HAC, à Châteauroux mardi 23 avril 2019, puis à Auxerre trois jours plus tard. Une semaine passionnante en perspective.

Les buts

38e : Bazile s'échappe côté gauche. L'ex-Caennais prend de vitesse Bamba avant de glisser, dans un trou de souris, le ballon hors de portée de Demarconnay.

HAC - Paris FC : 1-0

44e : D'une frappe sèche à ras de terre, Perraud égalise sur coup franc. Thuram, sûrement masqué au départ du ballon, n'esquisse pas le moindre geste.

HAC - Paris FC : 1-1

73e : Sur un centre de Gory, Bain remise le ballon de la poitrine pour Fontaine, dont la frappe de volée surpuissante ne laisse aucune chance à Demarconnay.

HAC - Paris FC : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Pignard. Spectateurs : 7 416

Buts HAC : Bazile (38e), Fontaine (73e) ; Paris FC : Perraud (44e)

Avertissements HAC : Gory (70e), Gueye (75e) ; Paris FC : Nomenjanahary (39e)

Expulsion Paris FC : O. Kanté (33e)

HAC : Thuram – Bese, Camara, Bain (cap), Yago – Fontaine, Gueye (Youga, 78e) – Ferhat, Abdelli (Kadewere, 65e), Gory – Bazile (Bonnet, 85e). Ent : Oswald Tanchot

PARIS FC : Demarconnay (cap) – Rufli, O. Kanté, A. Bamba, Perraud – Mandouki, Akichi – Nomenjanahary(Karamoko, 71e), Lopez, T. Touré (Kouamé, 45e) – Maletic(Wamangituka, 59e). Ent : Mecha Bazdarevic

A LIRE AUSSI.

Ligue 2 : Nancy assomme le HAC

Ligue 2 : Face à Metz, le HAC peut s'en vouloir

Football (Ligue 2, 30e journée) : Le Havre perd (très) gros à Châteauroux

Football (Ligue 2, 17e journée) : Le Havre surclasse Nancy et retrouve le podium

[Ligue 2] : La victoire de la patience pour Le Havre