Le-Havre. [Ligue 2] : La victoire de la patience pour Le Havre

Le match

C'était sa première titularisation sous le maillot du HAC. Et il l'a dignement honorée. En retrait depuis son arrivée au Havre cet été en raison d'une blessure au genou, Tino Kadewere, plus gros transfert de l'histoire du club havrais (2,5 millions d'euros) est enfin en mesure de faire parler son talent sur le front de l'attaque. Son instinct de buteur, il l'a démontré dès la première occasion qui s'est offerte à lui. À la suite d'une action amorcée par Bonnet, l'international zimbabwéen s'est présenté seul face à Pillot, qu'il a pu ajuster avec classe et sang-froid (1-0).

Un but mérité pour une équipe havraise largement dominatrice en première période, mais toutefois incapable de préserver son avantage. Juste avant la pause, sur l'une des très rares offensives castelroussines, Sanganté a jeté un froid dans un stade Océane encore bien vide, en égalisant d'une superbe frappe en pleine lucarne (1-1, 44e). Le même scénario cruel que face à Auxerre quatre jours plus tôt.

Des remplaçants décisifs

Visiblement sonnés, les Havrais ont montré moins d'allant au retour des vestiaires. Bazile s'est tout de même procuré une occasion en or sur un très bon service de Basque, mais sa frappe s'est dérobée du cadre (58e). Le HAC a frôlé le pire peu après, le but de Vanbaleghem étant refusé pour une position de hors-jeu de Mandanne (62e).

Les Ciel et Marine ont longtemps buté sur un bloc castelroussin bien en place, mais ils n'ont jamais renoncé. La délivrance est finalement venue du banc. Entrés en jeu en seconde période, Abdelli, dans le rôle du passeur, et Ferhat, dans celui du buteur, ont forcé le destin d'une équipe havraise à qui la réussite a bien voulu sourire, cette fois-ci.

Ce 7e succès de la saison ne modifie certes pas le classement du HAC, toujours localisé en 10e position, mais il permet d'envisager la suite avec plus d'optimisme.

Prochain match samedi 8 décembre 2018 à Dives-sur-Mer face à Villers/Houlgate (R3) pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. Coup d'envoi à 16 h 30.

Les buts

19e : Bonnet tente de servir Assifuah, qui s'efface pour laisser filer le ballon jusqu'à Kadewere. L'international zimbabwéen devance la sortie de Pillot et ouvre le score d'une balle piquée.

HAC - Châteauroux : 1-0

44e : Le ballon traîne aux abords de la surface havraise. Sissoko le ressort pour Sangaté, dont le tir de vingt mètres, plein axe, vient se loger dans la lucarne gauche de Balijon.

HAC - Châteauroux : 1-1

86e : Abdelli décale Ferhat, qui inscrit le but victorieux d'une frappe excentrée.

HAC - Châteauroux : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Rouinsard. Spectateurs : 5 798

Buts HAC : Kadewere (19e), Ferhat (86e) ; Châteauroux : Sanganté (44e)

Avertissements Châteauroux : N. Fofana (49e), Sanganté (66e)

HAC : Balijon – Bese, Moukoudi, Bain, Camara – Basque, Lekhal – Bazile (Fertrhat, 70e), Bonnet (c) (Abdelli, 84e), Assifuah (Gory (61e) – Kadewere. Ent : Oswald Tanchot

CHÂTEAUROUX : Pillot – Mboné (c), N. Fofana, Condé, Operi - A. Sissako (Bourillon, 80e), Sanganté, Vanbaleghem – Livolant (Yamga, 64e), Mandanne (Chouarezf, 64e), Barthlemé. Ent : Nicolas Usaï

