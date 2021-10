Le-Havre. Coupe de France (8e tour) : Villers-Houlgate sort tête haute, le Havre fait le métier 

Le match

Une entame de match au scénario incroyable. On jouait depuis à peine quatre minutes quand l'arbitre, M. Esneu, accorda un penalty à Villers/Houlgate pour une main de Mayembo dans sa surface. Trégoat ne se faisait pas prier pour ouvrir le score, à la plus grande joie des quelque 2 500 spectateurs présents au stade Heurtematte de Dives-sur-Mer (1-0, 5e). Sur un nuage, les joueurs de la Côte Fleurie étaient à deux doigts d'assener un deuxième coup sur la tête d'une équipe havraise décontenancée par l'envie débordante de son adversaire. Mais le coup franc enroulé de Trégoat heurtait le poteau gauche de Thuram (14e). Le rêve insensé des amateurs de Régionale 3 venait de passer. Car une fois passé le quart d'heure de jeu, les pensionnaires de Ligue 2 se décidaient enfin à hausser le ton. Sans forcément sauter aux yeux, les six divisions d'écart commençaient à se faire sentir. Un but peu académique de Gory, après une partie de billard, permettait aux Ciel et Marine de recoller au score (1-1, 21e), avant qu'un penalty pour le moins contestable (Ferhat s'est a priori laissé tomber sans être accroché) ne leur offre l'avantage (1-2, 26e).

Conditions dantesques et panne de courant

Le but refusé à Rebut pour hors-jeu (35e) fut le dernier temps fort de l'ASVH, certes généreuse dans l'effort tout au long de la rencontre, mais logiquement dépassée. Les trombes d'eau et les bourrasques de vent rendaient les conditions de jeu de plus en plus difficiles au fil des minutes, mais cela n'empêchait pas les Havrais de faire le job. Un but de Thiaré puis un CSC de Fleury scellaient pour de bon le sort des Calvadosiens (1-4, 68e). Après une interruption de quelques minutes en raison d'une panne d'éclairage, le HAC terminait le travail en ajoutant un 5e but par Kadewere (1-5, 85e). Les Havrais connaîtront lundi 10 décembre 2018 leur adversaire en 32e de finale (les 5 et 6 janvier 2019).

Les buts

5e : La frappe de Diallo est touchée de la main par Mayembo. Trégoat transforme le penalty en prenant Thuram à contre-pied.

Villers/Houlgate - HAC : 1-0

[FOOTBALL] la folie s'empare du stade Heurtematte dans ce 8e tour de #CoupeDeFrance!

BUUUT de @ASVH_CF qui mène 1-0 face au @HAC_Foot sur un but de Tregoat ⚽️🏆🇫🇷#CoupeDeFrance #Normandie pic.twitter.com/qhgysMy4xf — Tendance Ouest (@tendanceouest) December 8, 2018

21e : Thiaré voit sa double tentative sauvée sur la ligne de but par Fleury. Gory finit tout de même par conclure victorieusement cette action confuse en contrant le ballon au fond des filets.

Villers/Houlgate - HAC : 1-1

26e : Thiaré donne l'avantage aux Havrais sur un penalty très litigieux, accordé pour une faute, semble-t-il, inexistante sur Ferhat.

Villers/Houlgate - HAC : 1-2

51e : Ferhat s'échappe sur le côté droit. Son centre à ras de terre trouve Thiaré, qui coupe la trajectoire du ballon au premier poteau et ne laisse aucune chance à Chotin.

Villers/Houlgate - HAC : 1-3

68e : À la suite d'un centre venu de la droite, Fleury trompe de la tête la vigilance de son propre gardien.

Villers/Houlgate - HAC : 1-4

85e : Tout juste entré en jeu, Kadewere, seul aux six mètres, ajuste Chotin.

Villers/Houlgate - HAC : 1-5

🎙 « @ASVH_CF a fait un bon match, une bonne première mi-temps. Je pense qu'on a réussi à faire la différence physiquement en 2eme mi-temps » @DenysB_21 après #ASVHHAC — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) December 8, 2018

La fiche.

Arbitre : M. Esneu. Spectateurs : 2 500, Avertissement Villers/Houlgate : Trégoat (35e) ; Le Havre : Youga (71e).

VILLERS/HOULGATE : Chotin (c) – Orgeval, Bouffenzer, Fleury (Deperriers, 79e), Doyhamboure – Boutamine, Rebut – Diouf, Trégoat (Leroux, 73e), Thirouin (c) (T. Diallo, 64e) – M. Diallo. Entraîneur : Erick Ledeux.

HAVRE AC : Thuram – Ozdemir, Bain, Mayembo, Coulibaly – Youga, Lekhal (c) – Ferhat (Assifuah, 76e), Abdelli (Basque, 64e), Gory (Kadewere, 84e) – Thiaré. Entraîneur : Oswald Tanchot.

Buts : Villers/Houlgate : Trégoat (5e, s.p.) ; HAC : Gory (21e), Thiaré (27e, s.p., 52e), Fleury (68e, csc), Kadewere (85e).