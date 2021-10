Rouen. Cocorico ! Le Normand Arnaud Donckele élu plus grand chef étoilé du monde

"Les 100 chefs" du magazine "Le Chef" est à la cuisine ce que le "Ballon d'or" de l'hebdomadaire "France Football" est au Football.

Le classement est élaboré par les chefs 2 et 3 étoiles du guide Michelin. Ils sont chargés de répondre à une seule et unique question : "Quels sont les 5 chefs internationaux qui portent le mieux les valeurs de la profession, créent une cuisine incontournable et chez lesquels il faut être allé ?"

Et pour la première fois c'est le natif de Rouen, Arnaud Donckele, qui arrive en tête de cette consultation culinaire. Aujourd'hui installé à l'hôtel "La Pinède" de Saint-Tropez il est en charge du restaurant triplement étoilé "La vague d'or". L'ascension du Normand est fulgurante. Il a fait ses armes auprès des chefs Michel Guérard et Alain Ducasse, a obtenu 4 toques au Gault et Millau à 30 ans, reçu 2 étoiles au guide Michelin à 32 ans, une troisième 3 ans plus tard et une 5ème toques en 2016.

Il succède à Michel Troisgros (2018), Alain Passard (2017), Michel Bras (2016) et Pierre Gagnaire (2015).

Découvrez le top 10 du classement :

1 – Arnaud Donckele – La Vague d'Or – France

2 – Michel Troisgros – Maison Troisgros – France

3 – Jonnie Boer – De Librije – Pays-Bas

4 – Yannick Alleno – Alleno Paris – France

5 – Seiji Yamamoto – Nihonryori Ryugin – Japon

6 – Paul Pairet – Ultraviolet – Chine

7 – Emmanuel Renaut – Flocons de Sel – France

8 – David Kinch – Manresa – USA

9 – Alexandre Couillon – La Marine – France

10 – René Redzepi – Noma – Danemark

