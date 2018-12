Hugh Jackman part en tournée pour un tour de chant!

L'acteur Hugh Jackman est mondialement connu pour ses rôles comme Wolverine dans la saga X-Men mais aussi un père désespéré dans "Prisoners" ou encore magicien dans "Le Prestige". On l'a découvert chanteur dans la comédie musicale "Les Misérables" sortie en 2013, qui lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe !

Il a depuis tenu le rôle-titre d'une autre comédie musicale : "The Greatest Showman" sortie en 2018. Ce film a été un très grand succès à travers le monde avec une belle histoire et une bande originale incroyable ! Elle est restée 21 semaines numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, jamais une BO n'avait fait aussi bien depuis "Saturday Night Fever" en… 1978 ! Elle est aussi la meilleure vente de l'année 2018 aux Etats-Unis. Bizarrement, elle est restée assez confidentielle en France en atteignant au meilleur de sa forme la 11ème position.

Depuis novembre 2018, la bande-originale a été rééditée sous le nom " The Greatest Showman Reimagined " avec des reprises des chansons par Pink, Panic ! at the disco, Kelly Clarkson, James Arthur, Kesha, Craig David etc.

Tout ça pour vous dire que ce succès a donné des ailes à Hugh Jackman qui décide d'ajouter une nouvelle corde à son arc : la scène ! En plus de chanter devant la caméra et en studio, Hugh Jackman part en tournée mondiale se produire sur scène pour interpréter ses tubes de "The Greatest Showman", "Les Misérables" mais aussi d'autres musiques de films ou de comédies musicales. Il sera accompagné sur scène par un orchestre.

Sa tournée s'intitule "The Man. The Music. The Show." et sera composée de 32 dates. La bonne nouvelle, c'est que la France en fait partie ! Il chantera à l'AccorHotels Arena de Paris mercredi 22 mai 2019.

Préparez-vous pour acheter les places : elles seront en vente à partir du vendredi 7 décembre 2018 à 9h ! Vous pourrez vous les procurer dans les points de vente habituels et sur www.hughjackmantheshow.com

A LIRE AUSSI.

Logan, un film sombre et violent

A Londres, dans l'antichambre des comédies musicales