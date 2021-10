Rouen. [ALIMENTATION] "La pâtisserie, une œuvre d'art"

À 20 ans, Kathleen Molière est en dernière année d'apprentissage à Val-de-Reuil pour devenir pâtissière. Elle avait suivi, auparavant, un CAP pâtissier et un CAP chocolatier. "J'ai toujours eu envie de me lancer dans la pâtisserie, explique la jeune femme. Ça permet de faire plaisir aux proches, c'est le dessert à la fin d'un bon repas !" Ce qu'apprécie Kathleen Molière avant tout, c'est le côté artistique des desserts. "Ce n'est pas juste un gâteau, aux Olympiades des métiers je veux montrer aux gens que le visuel joue beaucoup. On déguste une pâtisserie avant tout en la regardant."

Pour créer ses gâteaux, Kathleen Molière doit avant tout avoir "beaucoup d'imagination". "Il faut se servir de tout ce que l'on voit au quotidien et dans la nature", détaille-t-elle avant sa participation à la finale des Olympiades des métiers qui se déroulera au Parc des expositions à Caen (Calvados), du 28 novembre au 1er décembre. Après ses études, Kathleen Molière veut voyager.

Elle compte notamment découvrir les pays anglophones comme le Canada pour travailler avec des produits locaux qui sont forcément différents de ceux que l'on peut trouver en France.

LES MÉTIERS DE L'ALIMENTATION

Coup de projecteur sur les trois autres catégories que recouvrent les métiers de l'alimentation qui seront représentés lors de la finale des Olympiades des métiers à Caen.

Boulangerie

Le boulanger fabrique son pain au petit matin en commençant essentiellement par la préparation de la pâte qui est constituée de farine, d'eau, de levure et de sel. Après le pétrissage de la pâte, celle-ci est placée dans une chambre de fermentation pour lever. Ensuite les pâtons sont façonnés et placés dans un four. Le boulanger confectionne également des viennoiseries et parfois des produits traiteurs comme des quiches et des pizzas. Le métier peut s'exercer en tant qu'artisan ou bien dans des entreprises industrielles qui fournissent des grandes surfaces. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.

Pâtisserie - Confiserie

Le pâtissier confectionne de nombreuses recettes sucrées, il faut donc avoir une large connaissance des différentes pâtes comme la sablée, la brisée ou la feuilletée et maîtriser la cuisson pour une réalisation parfaite. Il faut aussi avoir des qualités artistiques et faire appel à sa créativité pour offrir un visuel parfait aux gâteaux. Les professionnels de la pâtisserie et de la confiserie sont installés à leur compte ou travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.

Sommellerie

Responsable de sa cave, le sommelier sélectionne les crus et compose la carte des vins. Il se distingue principalement par un palais fin et un nez subtil pour connaître les qualités de chaque vin, distinguer leur millésime et leur provenance. Le métier s'exerce généralement dans des restaurants gastronomiques mais aussi dans des bars à vin. Salaire de début : 1500 euros brut par mois.