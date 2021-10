Rouen. [BTP] L'ébénisterie ou "la passion pour le bois"

Le jeune homme, âgé de 20 ans et originaire du Calvados, est actuellement en 2e année de brevet métiers d'arts à l'institut Lemonnier à Caen. "Depuis que j'étais au collège, j'ai été toujours passionné. Déjà, je travaillais avec mon père. Le travail du bois, je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est un ressenti ", confie-t-il.

"C'est surtout la passion pour le métier, pour le bois, créer quelque chose qui m'intéresse", explique celui qui a déjà à son actif un bac professionnel technicien menuisier-agenceur et un CAP en ébénisterie.

La routine de Virgil Gauché est consacrée à la réussite aux Olympiades. Toujours en études à l'institut Lemonnier, il a cependant le soutien de ses professeurs. "Ils me laissent m'entraîner librement à l'atelier. Du coup, je m'entraîne toute la semaine", déclare-t-il en ajoutant que le mois à venir va être pleinement consacré à l'entraînement.

Selon lui, l'ébénisterie est un métier qui exige des qualités précises : "Il faut avoir l'envie du métier, aimer le travail de qualité, de précision. Globalement, c'est ça".

Quant à l'avenir, Virgil souhaite continuer ses études pendant encore deux ans. "Puis, commencer à travailler et au bout de quelques années, me mettre à mon compte".

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Focus sur quatre des seize catégories des métiers du BTP qui seront représentées lors de la finale des Olympiades des métiers à Caen.

Ébénisterie

L'ébéniste réalise des meubles selon la demande des clients : tables, commodes ou encore armoires. Il définit avec lui le modèle et le style attendus mais aussi les dimensions et le type de bois à utiliser. L'ébéniste doit ensuite débiter le bois, scier les différentes pièces et les positionner pour ensuite les raboter. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.

Taille de pierre

À la fois métier d'art et métier d'artisanat, la taille de pierre tient au fait de tirer la meilleure partie d'un bloc de marbre, de granit ou de grès. Le tailleur doit lui donner la forme souhaitée en sciant d'abord la pierre à l'aide d'une tronçonneuse. Il passe ensuite à un travail plus minutieux pour donner la forme définitive selon le dessin transmis par l'architecte. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.

Carrelage

Dans les cuisines, salles de bains ou même piscines, le carreleur-mosaïste réalise d'abord des chapes en ciment puis trace des repères pour assurer le bon alignement des carreaux. Ensuite il assure la pose en respectant l'harmonie des couleurs et des formes. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.

Plomberie et chauffage

Le plombier-chauffagiste réalise des installations sanitaires ou bien thermiques en étudiant où doivent être installés les appareils et les tuyaux selon les plans de l'architecte. Il assure l'installation de A à Z, du passage dans les murs jusqu'au raccordement. Salaire de début : 1500 euros brut par mois voire davantage.