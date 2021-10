Caen. [BTP] La maçonnerie traverse les âges

"Tout petit, j'allais sur les chantiers avec mon père, maçon. Je tenais la truelle", raconte Thibault His, qui participera à la finale des Olympiades des métiers à Caen (du 28 novembre au 1er décembre 2018). "C'est plus qu'un métier, c'est une passion".

Le jeune homme de 19 ans, originaire de Dieppe (Seine-Maritime), s'est engagé dans un tour de France avec les Compagnons du devoir. Passé par Saint-Étienne, Nantes, Le Mans ou encore Lille désormais, il confie que "cela permet de voir différentes régions et différentes techniques". Ce qui lui plaît dans la maçonnerie ? "Bâtir des ouvrages, travailler en extérieur, en équipe et faire plaisir aux gens." Plutôt que la construction, Thibault His a une préférence pour la rénovation de bâtiment.

Le jeune homme aborde les Olympiades avec un peu de stress mais reste confiant. Il s'impose, depuis septembre, un entraînement intensif quotidien : il alterne chaque soir préparation physique et travail de sa technique. "Je suis là pour la première place !", assure-t-il. Ses adversaires sont prévenus.

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Zoom sur quatre des seize catégories de métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) qui seront représentés lors de la finale des Olympiades des métiers à Caen.

Maçonnerie

Le maçon réalise les fondations des futurs bâtiments et monte les éléments porteurs. Selon les chantiers, il peut travailler le béton, la pierre, la brique ou encore le bois. Il intervient sur des chantiers de construction, de rénovation ou de démolition. C'est un métier qui demande une bonne condition physique. Salaire de début : 1498 bruts par mois.

Couverture

Le couvreur s'occupe de la réalisation, de la réparation et de l'entretien des toits. Il doit savoir couper, poser et ajuster des matériaux au millimètre près, pour assurer l'étanchéité du toit. Le couvreur travaille avec divers matériaux : l'ardoise, le zinc, le cuivre, la tôle… Il faut avoir une bonne connaissance du climat et des traditions de chaque région ! Salaire de début : 1498 bruts par mois.

Installation électrique

Poser le réseau de câbles électriques, implanter les interrupteurs, prises de courant ou appareils de chauffages : telles sont les missions de l'électricien. Il peut travailler sur des chantiers mais aussi chez un particulier. Le métier demande de la rigueur et de la vigilance et un sens de la communication. Salaire de début : 1498 bruts par mois.

Peinture et décoration

C'est la touche finale ! Pinceau, rouleau, brosse, pistolet : il faut choisir l'objet le plus adapté. Le métier nécessite une connaissance des matériaux et des techniques. Il faut avoir l'œil et une âme d'artiste pour bien utiliser les couleurs. De la patience et une certaine minutie sont également exigées. Salaire de début : 1498 bruts par mois.