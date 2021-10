Hors Normandie. Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald, moins bien que le premier

Aujourd'hui je vous parle du film " Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald ", suite des animaux fantastiques premier du nom. Un film de David Yates avec Eddie Redmayne.

Le premier épisode est sorti en 2016, et nous a fait découvrir le monde de la magie comme jamais. Pendant la grande majorité de son aventure, Harry Potter est cantonné à Poudlard ou à Londres, toujours " isolé " de la vie quotidienne. Dans Les Animaux fantastiques qui se déroule entre les 2 guerres mondiales, nous avons pu voir la vie de tous les jours de mages lambda. Norbert Dragonneau était le héros, étudiant avec passion des créatures que même les sorciers croient légendaires.

J'avais hâte de voir la suite, pour en apprendre plus sur cet univers et comprendre l'époque d' "avant ". Avant Harry Potter notamment. Mais autant dire que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans ce nouveau film. Je n'avais pas revu le 1 depuis sa sortie au cinéma, de l'eau a donc coulé sous les ponts depuis et j'ai eu énormément de mal à me rappeler de tous les personnages et de leurs motivations. L'entrée en matière que nous avons dans le film est de ce fait très déstabilisante, voire incompréhensible pour qui n'aurait pas vu le premier.

Mettons donc ce début confus sur ma responsabilité à ne pas avoir " re-regardé " le 1 en bluray avant d'aller au cinéma.

Il y a malgré tout de gros problèmes à souligner par la suite. Il y a pas mal de longueurs et de scènes assez surfaites qui auraient pu être enlevées. C'est parfois pire que Dallas avec des généalogies très confuses, où les héros font référence à des cousins, frères, demi-sœurs, oncles ou que sais-je, j'ai dû m'accrocher pour suivre ! Si vous n'êtes pas familiers avec les livres et films Harry Potter (ce qui pourtant n'est pas mon cas, je suis fan) , cela risque d'être compliqué pour vous !

Ce n'est pourtant pas le côté confus du film qui m'a dérangé le plus. C'est l'impression de trahison par rapport à cette nouvelle saga : " Les animaux fantastiques ". Dans le 1, j'avais rêvé devant ces créatures et admiré la passion de Dragonneau. Ici, c'est clairement anecdotique, on croise quelques créatures par-ci par-là mais le sujet du film, c'est indiqué dans le sous-titre, c'est Grindelwald. Il n'y en a que pour lui. On le voit presque plus que notre Norbert Dragonneau, et c'est le sujet du film à 100 %. Je suis donc très déçue car pourquoi ne pas avoir fait une saga sur les Aurors si c'était pour suivre la traque de dangereux criminels ?

Ce qu'il faut retenir de ce film finalement, c'est la magie. Les effets spéciaux sont une nouvelle fois bien faits et les combats sont donc très bien rendus à l'écran. J'ai aimé suivre ces affrontements de sorciers que ce soit avec des sorts à la baguette ou encore plus impressionnants !

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald est une suite moyenne, qui perd l'essence même de son sujet : les créatures fantastiques. De nombreuses références plus ou moins subtiles à l'univers d'Harry Potter pourront faire plaisir aux fans, mais le film souffre de quelques scènes inutiles. Ce n'est donc pas un film raté mais quand même décevant par rapport à ce que j'en attendais, actuellement au cinéma.

