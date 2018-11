Deauville : une journée 100 % Harry Potter en début d'année !

C'est une longue journée au pays des sorciers qui commencera dès 9 heures le samedi 16 février 2019 au Centre International de Deauville (Calvados). "Welcome to the wizard" accueillera les nombreux passionnés de l'univers d'Harry Potter à Deauville. De nombreuses animations, stands, rencontres, séances de dédicaces et photos rythmeront l'événement. On pourra apprendre à faire des potions ou encore jouer aux doubleurs de films avec les comédiens qui ont prêté leur voix aux sorciers. C'est une véritable convention qui va faire plaisir à tous les potterhead* !

L'actrice Natalia Tena sera présente lors de cette journée. Elle est connue pour avoir joué le rôle de l'auror Nymphadora Tonks dans la saga Harry Potter, ainsi que la sauvageonne Osha dans la série d'HBO Game Of Thrones.

• À lire aussi. Rouen : boire un verre dans l'univers d'Harry Potter ou de Star Wars



Un riche programme

• Une escape Room Harry Potter.

• Des cours de divination.

• Des animations sur fond vert avec Gargouille Production pour être en immersion dans le monde magique d'Harry Potter.

• Initiation au Quidditch. Les fans pourront même assister à une démonstration et regarder des retransmissions de matchs.

• Un stand pour découvrir l'univers des Cosplayers.

• Un atelier de création de baguettes par NumWand Factory.

• Des tatoos flashs par Deauville Ink.

• Un espace pour vous détendre avec des livres, jeux, histoires contées (Audiolib) et des coloriages zen

• Concours de cosplay : un jury délibérera afin de récompenser les meilleurs costumes enfants et adultes.

• "L'encas" seront présent toute la journée pour assurer la restauration sur place.

• Une soirée de prestige clôturera la journée. Le salon des Ambassadeurs du Casino Barrière accueillera les fans pour un dîner et un bal en présence des deux acteurs de la saga qui donneront une conférence. Natalia Tena alias Tonks a déjà confirmé sa présence. Un moment magique dans une ambiance " Wizard rock " animée par le groupe Tuxedo.

• Rencontre avec une chouette Harfang des Neiges qui rappellera Hedwige (de 13h30 à 17h30).

• Atelier de doublage des scènes des films animé par Pierre Lacombe et accompagné par les comédiens des voix françaises de la saga Harry Potter et des Animaux Fantastiques.

• Ateliers de réalité virtuelle.

• une séance de dédicaces et un autoportrait aux côtés de deux acteurs de la saga (option avec le "Pass Momento" à 35€ par personne, donnant l'accès au village, à la séance photo et à la dédicace. Sur réservation sur indeauville.fr).

• Une exposition d'objets, dont certains utilisés dans les films ainsi que plusieurs éditions du premier tome, signées par JK Rowling.

• Des photos au volant de la mythique Ford Anglia 105E Deluxe du film "Harry Potter et la chambre des secrets". Avant de pouvoir monter à bord du véhicule, vous rencontrerez le Choixpeau qui choisira pour vous votre maison. Vous pourrez effectuer un sortilège.



*nom que se donnent les fans du film.

Renseignement indeauville.fr, ou auprès de Deauville Tourisme au 02 31 14 40 00. Billetterie billetcid.com - Vente sur place dans la limite des places disponibles. TARIFS : Gratuit : - pour les enfants de moins de 5 ans. Pass Magic : 5€ ; Accès au village (espaces animations, activités et stands). Pass Memento I : 35€ ; Accès à la séance photo et dédicace avec Natalia Tena + entrée au village Pass Memento II : 35€ ; Accès à la séance photo et dédicace avec le second acteur + entrée au village The Wizarding's Evening : 60€ pour les adultes (Soirée Salon des Ambassadeurs + entrée au village au C.I.D. dans la journée) 28€ pour les moins de14 ans (Soirée Salon des Ambassadeurs + entrée au village au C.I.D. dans la journée) Les renseignements pour la billetterie se font auprès du C.I.D. (02 31 14 14 14 ; ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.)