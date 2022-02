Pierre Niney aux côtés de Jean Dujardin dans le prochain OSS 117

On en sait de plus en plus sur le prochain volet des aventures du célèbre agent secret français, incarné par Jean Dujardin à l'écran.

Après avoir appris que Nicolas Bedos serait le réalisateur ainsi que le titre du film (Alerte Rouge en Afrique Noire), on commence à en savoir un peu plus sur le casting.

Outre Jean Dujardin, qui reprend naturellement le rôle d'Hubert Bonisseur de la Bath, Pierre Niney vient de révéler qu'il ferait lui aussi partie de l'aventure. Il a publié une vidéo sur ses comptes Instagram et Twitter, où l'on peut le voir en plein fou rire aux côtés de Jean Dujardin, accompagnée de la légende : "Si on m'avait dit un jour que je serai un OSS aux côtés d'Hubert Bonisseur de La Bath… Quelle folie. Quelle joie".

Après les récentes déclarations du scénariste Jean-François Halin, déjà à l'origine des deux premiers volets, et la légende de la vidéo de Pierre Niney, on comprend bien que dans ce troisième film, le personnage incarné par Jean Dujardin sera proche de la retraite et qu'il sera secondé par un jeune agent secret français, Pierre Niney…

La sortie du film OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire est prévue le 3 février 2021 sur grand écran.