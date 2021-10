Caen. [INDUSTRIE] La maintenance aéronautique, primordiale pour la sécurité aérienne

"J'ai hâte d'y être, on veut tous la médaille, ça va être une bonne compétition". Wilfried va se confronter à six autres candidats. "On a des épreuves de dépose et repose, d'inspection de moteur, fabrication de pièce et d'inspection avant et après le vol", explique-t-il.

Des entraînements avec la Sécurité Civile

Des manipulations qu'il a l'habitude de faire grâce à ses études à l'UFA (Unité de formation d'apprentis) au lycée professionnel Marcel Sembat à Sotteville-lès-Rouen en Seine-Maritime. Il est actuellement en apprentissage à UTC Aerospace Systems à Vernon dans l'Eure. "Je fais essentiellement de la maintenance sur les hélicoptères militaires comme civil".

"Pour faire ce métier, il faut être très manuel et passionné par la mécanique et les avions."

Le démontage l'appareil, l'établissement des devis pour le remontage, les révisions générales avant le vol et la remise en état n'ont plus de secret pour le jeune homme qui rêvait d'être pilote de ligne. "À cause de ma vue je n'ai pas pu le faire", précise-t-il. Pour préparer les Olympiades des métiers, Wilfried s'entraîne beaucoup avec la sécurité civile de Seine-Maritime, Dragon 76.

LA MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE Le technicien de maintenance aéronautique est indispensable pour la sécurité aérienne. Il est chargé du contrôle des avions et des différentes pièces qui le composent. Il doit assurer le suivi des appareils et proposer aux constructeurs des modifications. Formation Après la 3e, les étudiants peuvent s'orienter vers un bac pro aéronautique (UFA Marcel Sembat à Sotteville-lès-Rouen en Seine Maritime). Un BTS spécialisé en aéronautique, comme le BTS maintenance d'exploitation des matériels aéronautiques est possible par la suite. Autre possibilité : une formation plus généraliste en Maintenance Industrielle, du BAC Pro au diplôme d'ingénieur avec les formations proposées par les Pôles Formation UIMM de Normandie telles que Maintenance des Equipements Industriels, Maintenance des Systèmes, Mécanique et Production. Débouchés Les compagnies aériennes et les constructeurs aériens sont les principaux recruteurs. Des carrières dans l'armée ou dans un aéroclub sont possibles. Qualités requises La recherche de la perfection et la minutie sont primordiales. La profession ne tolère aucune erreur. "S'il y a un problème sur une pièce d'un avion en plein vol, ça n'est pas comme pour une voiture, on ne peut pas se mettre sur le bas-côté", explique Olivier Bouvignies, référent aéronautique à l'UFA Marcel Sembat. Une filière qui attire ? "Chaque année nous avons une vingtaine de candidats seulement sur la région rouennaise dans notre bac pro. C'est une filière qui mérite d'être plus connue", explique Olivier Bouvignies.

