Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 29 mars

Ce jeudi, le quinté se court sur l'hippodrome de Compiègne dans le Prix de l'Oise.



16 chevaux vont s'affronter sur la distance de 1600m avec un départ donné à 13h50.

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 6 Quentindemontargis, qui avec son bon numéro de corde devrait prendre la tête rapidement et tenter d'aller le plus loin possible, et le numéro 16 Knowledge, déjà vainqueur sur ce parcours, qui risque de donner chaud à son favori.



Pour contrer ses deux bases, il ajoute le numéro 13 Agnés Champ, qui retrouve une piste qu'il affectionne, ce numéro 13 qui sera son coup de coeur du jour.

Il ajoute à sa sélection les numéros 4 Raphaélus, le 11 Royally, le 10 Takyro, le 7 Blazon et le 12 Caerlon Wind..

Voici donc le rappel de sa sélection : 6 - 16 - 13 - 4 - 11 - 10 - 7 - 12

Bons gains à tous et à demain !