Séance dédicaces ce soir à La Glacerie avec l'AS et la JS Cherbourg!

Avis aux supporters des équipes du Cotentin!

Une bonne partie de la JS et de l'AS Cherbourg viendra à la rencontre de ses fans à Instersport la Glacerie. Ils sigenront papiers,posters, maillots ,ballons... de 18h30 à 20h. Et en plus de cette rencontre vous pourrez exceptionnellement faire du shopping dans le magasin jusqu'à 22h. Des réductions de 20% seront appliqués durant toute la soirée.

18h30-19h: arrivée des footballeurs , puis des handballeurs

>22h: shopping

Intersport PARC D'ACTIVITE 50470 LA GLACERIE 02 33 88 07 62

Ecoutez Sophie Lebeurrier nous donner les détails de ce mardi soir: