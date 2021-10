Saint-Lô. Tendance sports [REPLAY] : Maintien miraculeux pour Caen et Marathon du Mont-Saint-Michel au coeur d'un menu XXL

FOOTBALL :

Le miracle Malherbiste en Ligue 1!

3 scénarios s'offrait aux malherbistes samedi soir : un maintien en ligue 1, une accession aux barrages, ou la descente en Ligue 2. Les hommes de Patrice Garande ont réalisé l'exploit en accrochant le nul (1-1) au Parc des Princes, face à un PSG qui avait perdu le titre derrière Monaco. Une soirée inoubliable pour les caennais, analyse de ce maintien que l'on croyait inespéré :

Analyse du maintien de Caen en Ligue 1 avec Maxence Gorréguès et Julien Mahieu

Qui monte, qui descend en Normandie ?

Retrouvez l'intégralité des résultats du football en Normandie avec tout d'abord l'élite en Ligue 2, National, CFA et CFA 2 mais également la DH, DSR et DHR. Un point sur les montées et descentes déjà définitives...

L'ensemble des résultats du foot en Normandie

Mondiaux UNSS

Après avoir obtenu le titre de champions de France en avril dernier, les footballeurs du Lycée Littré d'Avranches se sont qualifiés pour les championnats du Monde UNSS à Prague, en République Tchèque. Le coach, Jean-Nöel Le Buzullier nous livre ses impressions juste avant leur départ :

Jean-Noël Le Buzullier, avant le départ à Prague

HANDBALL :

Au coeur d'une énorme galerie multisports, tour d'horizon des résultats du handball normand. En Proligue, Caen et Cherbourg s'affronteront encore la saison prochaine, mais l'essentiel était ailleurs pour les Vikings vendredi soir dernier. Avec 8 départs annoncés : Mizuni, Sossou, Réchal, Cakic, Nivore, Renaud-David, Abadzic et Tsatso, le président caennais, Thomas Lamora fait le bilan : *

L'heure du bilan avec Thomas Lamora, président du Caen HB

BASKET :

Côté Basket, voici les quelques derniers résultats de la saison régulière, mais retrouvez surtout la satisfaction de David Gambier, le président de l'ASTB Le Havre, après leur accession aux play-off :

Basket : La satisfaction de David Gambier, président de l'ASTB Le Havre

KARATÉ :

Samedi 3 et dimanche 4 juin, le club de Karaté de Cérences organise son premier "week-end des champions", et accueillera deux figures du karaté mondial : Alexandra Recchia et Bel-lahsen Rida. Sylvain Vigot, organisateur, nous présente ce week-end riche en émotions :

Présentation du week-end des champions avec Sylvain Vigot

RUGBY :

On part à la découverte du Rugby Club de St-Martin-des-Champs Avranches avec une particularité : des normands jouent dans le comité de Bretagne. Scénario étonnant que nous explique Elton Rouault, un des joueurs aux micros:

Explications d'Elton Rouault, joueur avranchinais

WATERPOLO :

Lorsque l'on parle water-polo dans la région, on fait référence à Raphaël Rigot. Il nous présente la 2ème édition du Polo Jazz qui aura lieu jeudi 25 mai, à l'occasion de l'ascension, à la piscine de Coutances.

Raphaël Rigot nous présente la 2ème édition du Polo Jazz

L'INVITE DE LA SEMAINE :

Au coeur de votre émission sports préférée, nous avons pu accueillir Quentin Hurel, conseiller technique fédéral de la ligue de Normandie de sport en entreprise. Il nous présente les différentes actions mises en place, en commençant par du foot soccer :

Quentin Hurel nous présente les actions de la ligue de Normandie du sport entreprise

L'ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE :

MARATHON DU MONT-SAINT-MICHEL : À l'occasion des ses 20 ans, 6 courses sont au programme pendant 3 jours de compétition intenses. Jeremy Benoit, jeune avranchinais effectuera son premier marathon au pied de la "Merveille" et est venu nous livrer ses impressions.

Jeremy Benoit avant son 1er marathon

