L'INTERVIEW de la SEMAINE

Bernard LAPORTE était en Normandie la semaine passée. Pendant plusieurs heures, le nouveau président de la Fédération Française de Rugby est venu plonger dans la vie du RC Granville (Manche). Interview.

L'ÉVÉNEMENT de la SEMAINE

La Normandie du sport sera évidemment derrière l'US Avranches, ce mercredi 5 avril 2017 en quarts de finale de la Coupe de France. Les Manchois reçoivent le grand Paris St-Germain, au stade d'Ornano de Caen. Un homme en a rêvé de cette épopée, le président Avranchinais, Gilbert GUERIN. Entretien au coeur d'un président...

La SEMAINE PROCHAINE

Cyclisme : Samedi et dimanche 8 et 9 avril, le Super G en Cotentin 2017 se courra à Portbail et Saint-Sauveur-Lendelin. Présentation avec André QUENTIN, le patron de l'organisation.

FOOTBALL

Normandie : Retrouvez tous les résultats et classement du Week-end football en région.

HANDBALL

Au delà des résultats et classements du week-end, revivez les coulisses du derby de Proligue entre Cherbourg et Caen avec l'interview d'un président cherbourgeois soulagé...

BASKET

Les résultats du week-end et les classements d'un basket normand toujours au top. Cette semaine, nous sommes allés à Ifs (N1F) pour une écrasante victoire...

COURSE HORS STADE

Marathon des Sables : Partez à la découverte d'un normand engagé sur le célèbre et incroyablement difficile Marathon des Sables qui se déroulera du 7 au 17 avril au Maroc.

