Les nageurs caennais plutôt déçus après les championnats de France

Encore loin du niveau des meilleurs, les jeunes caennais – ils sont cadets et juniors – n'ont pas non plus été en mesure de rivaliser avec les seconds couteaux. Des deux finales B espérées, aucune n'a été atteinte. "La grosse satisfaction, c'est Jérémy Nègre, qui a battu deux records personnels pour sa première participation, souligne l'entraîneur caennais Mathias Faride. Les résultats des autres sont un peu en demi-teinte. Ils ne sont pas loin de leurs meilleurs temps, mais j'attendais plus."

Lucile Métayer, Victoria Kosac, Jérémy Nègre et Benjamin Marceau replongeront dès ce jeudi 29 mars à Saint-Raphaël, dans le cadre des championnats de France jeunes (14-20 ans). Ils seront accompagnés de cinq autres caennais. "Ca sera aussi très compliqué et ça nagera vite, prévient Mathias Faride. On peut prétendre à des finales B et C tout en continuant l'apprentissage du haut niveau."