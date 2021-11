Bagster: entrepôt logistique à la Ferté Macé?

Shark, le spécialiste du casque de moto avait alors repris l'entreprise, avec 85 employés.

Et aujourd'hui Bagster renait de ses cendres : 7 personnes licenciées viennent d’être réembauchées et Bagster envisage désormais d’implanter à la Ferté Macé l’activité logistique pour l’ensemble de son groupe : plus de 10.000m² de bâtiments, et une vingtaine d’emplois à la clef.

Le président du Conseil Régional de Basse-Normandie, Laurent Beauvais, est venu ce lundi, se rendre compte sur place, de ce projet.



Ecoutez ci-dessous Jacques Nicolas, actuellement à la tête de l’entreprise :