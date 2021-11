Journée des métiers du paysage et des espaces verts à Hérouville Saint Clair

Cette journée découverte de la filière paysage et espaces verts est organisée par la Maison de l'information sur la formation et l'emploi (Mife) de Caen et sera l'occasion de s'informer sur les métiers, les formations et les offres d'emploi du secteur.



Programme des interventions :

- Le secteur d'activités et les métiers

- Le marché de l'emploi

- Les emplois publics

- Les filières et les parcours de formation



Cette journée est destinée à tous les publics sur inscription (pour les conférences)



RDV demain après-midi au CIDEME 1 place de l'Europe 14200 Hérouville Sint Clair, de 14 h à 18 h.



Renseignements et inscriptions aux conférences en allant sur www.mife14.fr, en appelant au 02 31 95 33 44 ou encore en écrivant à contact@mife14.fr.

Ecoutez Nathalie Lebellego nous présenter cette journée de mardi: