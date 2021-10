Le pôle emploi au forum de l'emploi et des métiers du Bessin

Du 8 au 10 mars au lycée Arcisse de Caumont de Bayeux se tiendra le 4ème forum de l'emploi et des métiers du Bessin. Durant 3 jours, les demandeurs d'emploi, les étudiants en demande de stage ou les lycéens en quête d'orientation sont conviés pour rencontrer les exposants. Des entreprises de tous les domaines professionnels seront là pour répondre aux questions et même proposer des postes aux candidats.

Le jeudi, c'est l'emploi qui est mis en avant.

Le vendredi, ce sont les métiers.

Et vendredi et samedi matin, vous pourrez aussi profiter des portes ouvertes du lycée Arcisse de Caumont.

L'entrée est gratuite. RDV jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (20h pour les portes ouvertes). Samedi , RDV de 9h à 12h. Plus d'infos sur www.forum-emploi-bessin.fr

Evidemment, qui dit emploi dit pôle emploi. Une mini agence vous accueillera sur place durant le forum. A la recherche d'un emploi ou d'un stage, ne manquez pas de passer sur le stand pôle emploi. Ecoutez Estelle Charles nous présenter leurs activités sur place (lecteur1):



Nous avons également interoggé Patrick Gomont de Bayeux Intercom. (CF SON 2)