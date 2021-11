Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 26 mars

Ce lundi, le quinté se courra sur l'hippodrome de Fontainebleau, le prix du Conseil Municipal de Fontainebleau.

L'épreuve se disputera en ligne droite sur la distance de 1200 métres.

Pour ce quinté, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 2 Montalban qui retrouve un Christophe Soumillon en grande forme, qui tentera de l'amener sur la plus haute marche, et le numéro 10 Thousand miles, trés régulier et qui mériterait de trouver son jour.

Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 1 Dam d'Augy, qui même sous ce poids élevé peut créer la surprise.

Il ajoute à sa sélection les numéros 6 Murciélego, le 13 Caraziyan, le 3 Cruzador, le 4 Bluster, et le 14 Sirena.

Le rappel de sa sélection: 2 - 10 - 1 - 6 - 13 - 3 - 4 - 14.

Bon gains à tous et à demain.