Cherbourg. Route du Rhum : Mabire abandonne, Jossier rebrousse chemin

La casse, c'est ce qui aura marqué cette onzième édition de la Route du Rhum partie le dimanche 4 novembre 2018 de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Mabire encore trop loin

Alors qu'il était resté plusieurs jours à l'abri dans le port de Bénodet (Finistère), avec l'intention de repartir en course, le Cherbourgeois Halvard Mabire a abandonné dans la soirée du mardi 13 novembre 2018. Il se dit "empoisonné par mille et un soucis techniques, certes minimes, mais jamais innocents quand on a 3 500 milles à parcourir". D'autant qu'une nouvelle dépression s'annonce.

Retour en Bretagne pour Jossier

De son côté, le Granvillais Nicolas Jossier a dû rebrousser chemin, alors qu'il avait lui aussi repris la mer, dimanche 11 novembre. Cette fois-ci c'est un cordage qui a lâché, celui qui permet de tenir la grande voile. "ManOrga se retrouve sans moteur. Pas de possibilité de réparer en mer, je rentre au ralenti vers la Bretagne qui ne veut pas me laisser partir". Il avait lui aussi été contraint de s'arrêter plusieurs jours pour une autre avarie.

Ce mercredi 14 novembre au matin, Miranda Merron était 13e, Louis Duc 23e, en catégorie Class 40.